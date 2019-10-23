تابع المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، جهود إزالة مياه الأمطار بعدة مناطق بمدينة مرسى مطروح، والعمل على تنسيق الجهود من أجل الإسراع في إنهاء عمليات الإزالة، وتيسير حركة السير خاصة مع الطقس غير المستقر مع الاستعدادات الفورية للأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة السيول وإزالة تجمعات مياه الأمطار.

وتفقد سكرتير عام محافظة مطروح واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم، أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار بالكيلو 7 بمعدات وسيارات مجلس المدينة والأجهزة المعاونة من شركة المياه والحماية المدينة.

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح أنه جرى إزالة تجمعات مياه الأمطار بحي الشروق بالكيلو 7 والطريق الدولي "مطروح- الإسكندرية"، مع استمرار متابعة جهود الأجهزة، واستعدادها على مدار الساعة لتلقي الشكاوى على مستوى المحافظة على أرقام غرفة عمليات المحافظة 0464933158 ولجميع مجالس المدن على أرقام غرف العمليات بها خاصة مدينة مرسى مطروح، والتي تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم 0464933105.