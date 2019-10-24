قالتوزيرة التضامن، إن المعاشات زادت منذ 2014 حتى وصلت لـ18 مليار جنيه مراعاة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أنه في عام 2014 كانت وزارة التضامن تقدم معاشات نحو مليون و200 ألف أسرة، مشيرة إلى أن المعاشات الضمانية تقدم منذ سنوات طويلة، وكانت قيمة الدعم النقدي أو ما يسمى بالمعاش الضماني 6 مليارات جنيه.

وتابعت أن الدولة عملت على خطة متكاملة بها عدة محاور، تبدأ ببرنامج إصلاح اقتصادي، مع النظر للظروف الاقتصادية وما ترتب عليها من أحوال اجتماعية، "كان فيه ارتفاع شديد في نسبة البطالة وقلة دخل الموطنين ومعاناة كبيرة في الوصول للسلع والخدمات، وكان فيه وعي كامل من الدولة إنه يبقى فيه مظلة حماية نعمل على تطويرها وتصل لكل المواطنين وتكون متواجدة على مستوى القرية والعزبة مع التركيز على المحافظات النائية والصعيد".

واستطردت: "كل قرار الدولة بتاخده بتكون عينها على الآثار السلبية قبل الإيجابية، وآثارها على المدى المتوسط والطويل، وكان لازم يكون فيه مظلة حماية وبتشمل الدعم النقدي والعيني والإغاثة في النكبات والمساعدات الاجتماعية المتنوعة وبيبقى فيه تنسيق وتكامل بين دور الدولة والجمعيات الأهلية، وكذلك العمل على قاعدة بيانت نجمع فيها كل البيانت والخدمات والاحتياجات، واشتغلنا على قاعدة بيانات متكاملة فيها 30 مليون مواطن بكل احتياجاتهم وتفاصيل حياتهم، وكل مواطن برقمه القومي والأرقام القومية بأعضاء أسرته".