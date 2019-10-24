تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في جولة ليلية، عددا من شوارع مدينة المنصورة؛ للاطلاع على حالة الشوارع ومستوى النظافة فيها وحركة المرور خاصة بعد سقوط الأمطار شملت شوارع "الدراسات، قناة السويس، شارع الشناوي، مساكن الميناء، سعد الشربيني، ميدان الهابي لاند، نفق سيدي سعد" .

وطلب محافظ الدقهلية من إدارة مرور الدقهلية منع انتظار السيارات صف ثاني والتي تسبب إعاقة حركة السير، وطلب من مسئولي المرور الذين حضروا سحب رخص السيارات الصف الثاني أمام محطة قطار المنصورة .

واستدعى محافظ الدقهلية، حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة ووجه له بدراسة إمكانية توسعة الشارع أمام محطة قطار المنصورة لمنع التكدس، كما طلب دراسة إنشاء جراج ذكي بالميدان، وشدد على رئيس الحي بمتابعة الالتزام بمواعيد رفع القمامة اليومية خلال الفترات الثلاث المحددة والحفاظ على المستوى اللائق للمدينة .

وتوجه محافظ الدقهلية إلى محطة قطار المنصورة يرافقه العميد محمد عاطف مأمور قسم النقل والمواصلات والمقدم محمود إسماعيل، وتفقد دورات المياه وطلب من رئيس حي شرق رفع كافة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة وإزالة الحواجز الخرسانية أمام المحلات وأكشاك البيع.