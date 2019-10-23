قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه لا تأجيل للدراسة غدا الخميس في مدارس المحافظة، فالأمور مستقرة ولا يوجد ما يستدعي تأجيل الدراسة.

وأضاف شاروبيم لـ "الوطن" أن الأرصاد حذرت فقط من طقس يوم الجمعة المقبل، وهو يوم إجازة أسبوعية.

وفي سياق متصل أكد شاروبيم أنه جرى اتخاذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال موسم الشتاء لمنع الأضرار التي يمكن أن تنتج في ظل الظروف الجوية.

وأشار إلى جاهزية فرق الطوارئ والأزمات وتجهيز سيارات وماكينات شفط المياه وتمركزها في وضع الاستعداد لموجة من الأمطار المتوقعة مع التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية لمواجهة أي حالات طارئة.

وشدد شاروبيم، على ضرورة قيام كل جهة بالتعامل الفوري في حالة انسداد بالوعات الصرف الصحي، أو وجود تجمعات المياه داخل الشوارع، وتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه فيها وسرعة ترميمها وصيانتها، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات.