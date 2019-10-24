قال أندرية ستيبانوف، محلل سياسي روسي، إن الرئيس الروسي بوتين ودولة روسيا بشكل عام تنظر إلى مصر على أنها دولة صديقة ولها تاريخ طويل من العلاقات الثنائية، وأنها بمثابة البوابة للقارة الأفريقية، كما تنظر موسكو للقارة الأفريقية على أنها سوق واسعة وأنها قارة المستقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر.

وأضاف "ستيبانوف" أنه يتوقع استئناف الطيران الروسي إلى شرم الشيخ، واستئناف كل الرحلات السياحية، وذلك بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي الروسية لحضور فعاليات منتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تشهد زخمًا قويًا، حيث تكتسب أهمية استراتيجية في ضوء التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة وتهديدات الإرهاب.

وشدد المحلل السياسي الروسي، على أهمية العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، حيث ذكر أن روسيا تشترك في بناء محطة الضبعة النووية والعديد من المشروعات الأخرى في مصر والقارة الإفريقية، كما توجد حاليًا مساع كبيرة من جانب القوى الدولية الكبرى للاستثمار والاتجاه إلى أفريقيا باعتبارها قارة المستقبل التي تحتوي على موارد طبيعية وبشرية ضخمة.