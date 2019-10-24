بسبب الأمطار.. الحكومة لأهالي الدلتا: لا تخرجوا الجمعة المقبل إلا للضرورة

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بمحافظات الدلتا عدم الخروج من منازلهم يوم الجمعة، إلا للضرورة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن هيئة الأرصاد أبلغت مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة يوم الجمعة على محافظات الدلتا، "يا ريت أي حد مش محتاج يخرج من بيته في شيء ضروري ما يخرجش يوم الجمعة، عشان لو حصل ونزلت الأمطار بأكثر من المتوقع تقدر الأجهزة التنفيذية تحرك عربات الشفط بعيدا عن الازدحام المروري".

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار مستمرة ابتداء من السواحل الشمالية مرورا بالقاهرة والدلتا ووجه بحري ومدن القناة وشمال الصعيد مرورا بمدن جنوب سيناء.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن هطول الأمطار مستمر حتى يوم الجمعة، وانخفاض في درجات الحرارة، مستمر لأكثر من 5 درجات، مشيرا إلى أن التحسن سيكون بداية من يوم السبت.

وتابع أنه يفضل عدم السفر خارج المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين موجة من عدم استقرار حالة الطقس، وهطول أمطار غزيرة تسببت في حالة من الارتباك والشلل المروري ببعض المناطق.