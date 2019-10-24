أكد الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الدولية، أن حجم التبادل التجاري بين موسكو والقارة الأفريقية يصل لـ 20 مليار دولار، موضحًا أن مصر وحدها تستحوذ على 7.10 مليار دولار بنسبة 40% من إجمالي تبادل روسيا التجاري مع القارة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة".

وأوضح "الديب"، أن روسيا مستعدة للاستثمار وتقديم قروض للدول الفقيرة في القارة الأفريقية، حيث إن روسيا تستخدم البرجماتية الصافية لمحاولة لعب دورا كبيرا داخل القارة الأفريقية ولن تستخدم الضغط والترهيب الذى تستخدمه بعض الدول الغربية، بل تستخدم الاتفاقيات والحلول والوسط، مع مراعاة المصالح المتبادلة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الدولية، إلى أن موسكو قامت بالتوسع في مناطق كثيرة في العالم حتى وصلت للقطب الشمالي وفنزويلا وتريد لعب دور مماثل للولايات المتحدة الأمريكية، كون هذه الدولة ترى أنه لا تستقيم السياسة بدون الاقتصاد والعكس أيضًا، وكلاهما مقومان أساسيان للقوى العظمى والكبرى.