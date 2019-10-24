ضبط 95 طن أرز صيني مغشوش في البحيرة

ضبطت أجهزة التموين بمحافظة البحيرة، خلال حملة شنتها اليوم، 95 طن أرز صيني معبأ لصالح هيئة السلع التموينية، في "شكائر" مدون عليها أرز مصري، جمعها صاحب "مضرب أرز" في إدكو، وإعادة تعبئتها في شكائر تخص مضرب الأرز المملوك له، من أجل الاستفادة بهامش ربح غير مشروع، مما يعد غشا وتدليسا علي المستهلكين.

وتبين عدم وجود فاتورة تدل على مصدر الكميات المضبوطة، وتجميع تلك الكمية دون وجه حق، وهي مخصصة لصالح هيئة السلع التموينية.

كانت معلومات وردت لرجال التموين في إدارة إدكو، بالتنسيق مع مباحث التموين، حول الواقعة، وشكلت حملة برئاسة فتحي أحمد وهبة مدير إدارة تموين إدكو، وداهمت الحملة المخزن المبلغ عنه، وتلاحظ وجود سيارة "مقطورة" تقف أمام المخزن، تبين أنها محملة بـ50 طن أرز صيني وارد لهيئة السلع التموينية، وتوجهت الحملة إلى مضرب الأرز الوارد له الكمية، وتبين وجود 30 طن معبأ في شكائر الوارد "أرز صيني معبأ لصالح هيئة السلع التموينية"، وكذلك 15 طن أرز معبأ منه في شكائر مدون عليها أرز مصري.

كما ضبطت الحملة، أحد محلات الأعلاف بإدكو، لحيازة صاحبه 1100 كيلو أعلاف، و1625 كيلو أرز حر بالمخالفة للقانون، لعدم وجود فواتير تدل على مصدر السلع.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحفظ على الكميات المضبوطة، وجار العرض علي النيابة العامة.