تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 24 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

اجتماع لوزراء البيئة العرب

يعقد وزراء البيئة العرب اجتماعًا برئاسة ليبيا وسيكون محورها "الحلول المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

احتفال المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة

يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بتخريج 47 طبيبا من الدفعة التاسعة بدبلوم التغذية الإكلينيكية، و12 طبيبًا بالدفعة الثالثة بالدبلوم المهني في التعليم الطبي، بمقر المعهد بالأزبكية.

وزير الآثار يلقي محاضرة بجامعة "واسيدا"

يلقي وزير الآثار محاضرة بجامعة "واسيدا" حول آخر الاكتشافات الأثرية والمشروعات الأثرية التي جرى افتتاحها حديثا بمصر، بالإضافة إلى لقائه مع عدد من أعضاء "مجلس علماء المصريات باليابان" الذي دشنته السفارة في طوكيو في شهر نوفمبر 2018 كأول مجلس من نوعه يضم علماء المصريات من مختلف الجامعات اليابانية.

أمسية ثقافيةً لمناقشة كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب"

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافيةً لمناقشة كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" إشراف وتقديم وزير الأوقاف، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية.

معرض للفنان محمد إسحق بعنوان "رؤية نحتية"

يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية معرضًا للفنان محمد إسحق بعنوان "رؤية نحتية" والذي يُقام بقاعة أجيال، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثانية عشر للمهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية

تفتتح وزيرة الثقافة يرافقها خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة الثانية عشر للمهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية تحت عنوان "الحرف التراثية.. وتنمية أفريقيا" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة.

حفل المركز الثقافي الصيني بالقاهرة

يستضيف المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، الساعة السابعة والنصف مساءً، حفلًا لفرقة الرقص الصيني التقليدي شيا مان.

حفل ريسيتال موسيقى للفنان روديريجو دى لا كادينه بالأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية؛ حفل ريسيتال موسيقى للفنان روديريجو دى لا كادينه من المكسيك؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل أساطير التانجو بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية؛ حفلًا بعنوان أساطير التانجو من الأرجنتين؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "الزمالك وجينيراسيون فوت" وذلك ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وتقام المباراة على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً.