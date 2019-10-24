أكّد الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى الشباب أهمية خاصة منذ توليه القيادة عام 2014، مبينًا أنَّه نظم العديد من الفعاليات لدعم الشباب من خلال المنتديات على المستوى المحلي والأفريقي والعالمي.

وأضاف "نوفل" خلال لقاء له مع إذاعة "البرنامج العام" بالإذاعة المصرية: "كل هذا يصب في إطار العمل على دمج وتثقيف الشباب المصري بأقرانه من شباب دول العالم وشباب الدول الأفريقية، ومن هنا فإنَّ اهتمام مصر بالشباب وتمكين المرأة أمر في غاية الأهمية".

وأوضح أنَّ كلية الدراسات الأفريقية عملت على إعداد مشروع "1000 قائد أفريقي"، وذلك تلبية لتدريبهم على القيادة في شتى المجالات، وتقدم للكلية نحو 5 آلاف و600 من الشباب من 35 دولة أفريقية، وجرى قبولهم جميعًا عبر مراحل، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الأولى بدأت بالفعل وهي مكونة من 1200 شاب يجرى تدريبهم حاليًا وذلك من أول مارس 2019، على أنَّ ينتهي تدريبهم وتخرجهم في فبراير 2020.