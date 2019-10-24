أمهل قاض أمريكي أمس الأربعاء، وزارة الخارجية الأمريكية 30 يوما لبدء تسليم الوثائق المتعلقة بعلاقات الرئيس دونالد ترامب مع أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنّ الحكم القضائي يأتي تعقيبا على طلب "الرقابة الأمريكية"، وهي منظمة رقابة أخلاقية خاصة، إلى الخارجية الأمريكية لتحصل على وثائق متعلقة بمحامي ترامب رودي جولياني وكبار مسؤولي الخارجية فيما يخص أوكرانيا، وذلك بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ القاضي كريستوفر كوبر حكم أمس الأربعاء، بأنّ السجلات التي سعت إليها "الرقابة الأمريكية" ذات أهمية عامة، ويجب على وزارة الخارجية البدء في الكشف عن الوثائق خلال 30 يوما، موجّها نصيحة إلى المنظمة الرقابية الخاصة بالاجتماع مع الخارجية الأمريكية لتحديد طلبهم بشكل أكثر.

وقال المدير التنفيذي في "الرقابة الأمريكية"، إنّه رغم العرقلة المستمرة في الكونجرس بشأن تلك الوثائق، باتت إدارة ترامب ملزمة بإصدار تلك السجلات، مؤكدا أهمية هذا النصر للشعب الأمريكي الذي لديه الحق لمعرفة الحقائق المحيطة بقضية أوكرانيا، وأضافت "ذا هيل" أنّ وزارة الخارجية الأمريكية لم تستجب على الفور لطلب التعليق على الحكم القضائي.

ويأتي الحكم بعد أسابيع من إطلاق الديمقراطيين في مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، التي تتمحور حول شكوى من مجهول تتهم ترامب بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن ونجله هانتر، بشأن ادعاءات فساد ليس لها أساس بعد.