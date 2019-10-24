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السيسي وبوتين يلتقطان صورا تذكارية مع زعماء المنتدى الأفريقي الروسي

السيسي وبوتين يلتقطان صورا تذكارية مع زعماء المنتدى الأفريقي الروسي

طلاب مدارس "STEM" يعرضون أبحاثهم في أسبوع القاهرة الثاني للمياه

طلاب مدارس "STEM" يعرضون أبحاثهم في أسبوع القاهرة الثاني للمياه

سعر اليورو اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر

أخبار البنوك.. تفاصيل تمويل العيادات والمعامل الطبية من بنك البركة

أخبار البنوك.. تفاصيل تمويل العيادات والمعامل الطبية من بنك البركة

السيسي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تسعى لزيادة تنافسية القارة عالميا

السيسي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تسعى لزيادة تنافسية القارة عالميا

السيسي: نسعى للبناء على ما شهدته أفريقيا من نمو اقتصادي

السيسي: نسعى للبناء على ما شهدته أفريقيا من نمو اقتصادي

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تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

"بي بي سي".. شبكة التحريض ضد مصر

"بي بي سي".. شبكة التحريض ضد مصر

لمواجهة ارتفاع أسعار البطاريات: "كهربائى" يبتكر شاحناً لسخان الغاز

لمواجهة ارتفاع أسعار البطاريات: "كهربائى" يبتكر شاحناً لسخان الغاز

"الأزهر والإفتاء": الإشغالات حرام.. وهزار المواصلات "إثم"

"الأزهر والإفتاء": الإشغالات حرام.. وهزار المواصلات "إثم"

مريدو "الدسوقى" يتحدون الأمطار لإحياء مولده فى كفر الشيخ

مريدو "الدسوقى" يتحدون الأمطار لإحياء مولده فى كفر الشيخ

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