رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الدول والمؤسسات والهيئات الأفريقية، في اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، قائلا: "المنتدى هو الحدث الأول الذي يجمع بيننا في العصر الحديث".

وأضاف بوتين خلال كلمته في المنتدى الأفريقي الروسي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، كان له دور كبير في تجهيز المنتدى: "لي الشرف في أن أقود هذا الاجتماع مع الرئيس السيسي".

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكّدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، فيما ذكرت وزارة الخارجية أنَّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، موضحة أنَّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.