كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ديمقراطيي مجلس النواب الأمريكي قد يتيحون إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله للجمهور بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل.

فيما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن اللجان التي تجري التحقيقات عقدت حتى الآن الكثير من جلسات الاستماع في سرية لمنع الشهود من تنسيق شهادتهم مع بعضهم البعض، غير أن الديمقراطيين يسعون الآن إلى أن تكون جلسات الاستماع علنية بعد أن "اقتحم" الكثير من الجمهوريين -غير الأعضاء في اللجان المنوط بها إجراءات المساءلة- لجلسات الاستماع الليلة الماضية وتسببوا في تأخر الإجراءات لعدة ساعات.

ويأمل الديمقراطيون في استجواب كلا من: القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا ويليام تايلور، والسفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش خلال الجزء العلني من التحقيقات، بعد أن تم استجوابهما بالفعل أثناء سير الإجراءات بشكل سري,

وكان تايلور أدلى بشهادته أمس الأول الثلاثاء وأفاد فيها بأن نحو 400 مليون دولار أمريكي من المساعدات العسكرية الأمريكية المُقدمة لكييف كانت مشروطة بإعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء التحقيقات مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هنتر بايدن.