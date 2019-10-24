رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

قال الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنَّه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر الحالي.

وأوضح "سعودي"، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّ أكثر المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية عليها خلال الـ48 ساعة المقبلة هي السواحل الغربية للبلاد وشمال الدلتا ومحافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

أما حالة البحر المتوسط فهي مضطربة، وترتفع فيه الأمواج لأكثر من 4 أمتار وسرعة الرياح قد تصل لـ32 عقده غدًا الجمعة.