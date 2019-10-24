من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تزايد في كمية سقوط الأمطار، خاصة على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الدلتا، وكذلك محافظات شمال وجنوب سيناء، حسبما أكد محمود شاهين، مدير إدارة الشؤون الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، أن التعايش مع الأمطار شيء طبيعي في فصل الشتاء، ولكن من الوارد حدوث تقلبات جوية شديدة خلال فصل الخريف وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، متوقعًا حدوث تقلبات جوية وعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مدير إدارة الشئون الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة التي تتأثر بها مصر في الوقت الحالي تتمثل فقط في أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات، نظرا لاقترابنا من موسم الأمطار، فمن المتوقع حاليا أن تشهد البلاد سقوط أمطار وحدوث تغيرات مناخية في الجو، وكذلك عواصف ترابية.