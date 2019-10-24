انتشرت القوافل التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع الجاري في قرى ومدن محافظات بورسعيد، دمياط، القليوبية، بني سويف، قنا، بمشاركة 40 واعظا.

وقال مجمع البحوث، في بيان له، إن إطلاق تلك القوافل تأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية واتصال الوعاظ مع المواطنين بشكل مباشر ومناقشتهم في القضايا المجتمعية التي تتصل باهتماماتهم اتصالًا مباشرًا.

وأوضح نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن برنامج عمل القوافل يستهدف التركيز على القضايا الأسرية والمشكلات المجتمعية التي تشغل بال أفراد الأسرة، مثل المسؤولية الأسرية، وبيان خطورة العنف الأسري على المجتمع ككل، فضلًا عن الدعوة إلى السلام الأسري وتوزيع المهام بين أفراد الأسرة الواحدة والعمل المشترك للنهوض بالمجتمع.

أضاف عيّاد، أن البرنامج يستهدف التوعية الشاملة لجميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة، ويعمل على الحفاظ على الأسرة المصرية، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع وضرب أمثلة واقعية على ذلك.

وشهدت المدارس والمعاهد ومراكز الشباب تواجدا من جانب وعاظ الأزهر في مناطق متنوعة من المحافظات التي تُنفذ فيها القوافل، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي إطار التركيز على قضية الوعي والحفاظ على عقول الشباب والأطفال، ودعم قدراتهم في الاعتماد على النفس وبناء الشخصية الإيجابية في المجتمع.