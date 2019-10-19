مقتل 32 مسلحا من "طالبان وداعش" خلال غارات في أفغانستان

قُتل 32 مسلحًا من تنظيم "داعش" الإرهابي وحركة طالبان، في سلسلة من الغارات الجوية التي شهدتها سبعة أقاليم أفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، أمس الجمعة، إن غارات جوية شهدتها إقليم قندوز أسفرت عن مقتل 17 مسلحا من طالبان وتدمير مخزن صغير للأسلحة هناك.

وأضاف المسؤولون، أن غارات جوية أخرى استهدفت أحياء في إقليم غزنة، قتلت 6 مسلحين من طالبان ودمرت مخزنًا للأسلحة تابعا للحركة، ونوّهوا إلى أن إقليم وارداك شهد غارة جوية أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين من طالبان ودمرت مخزنا للأسلحة، لافتين أن غارات مماثلة في إقليم باكتيكا أسفرت أيضا عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان.

وشهد إقليم نانجارهار غارات جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش، حسبما أعلن المسؤولون الذين أشاروا إلى أن غارات في إقليمي قندهار وزابول أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان إلى جانب تدمير مخزن للأسلحة.

كان المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار الأفغانية عطالله خوجياني قال إن انفجارا وقع داخل مسجد بالإقليم خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل 62 مصليًا على الأقل وجرح العشرات، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة وصول أعمال العنف في هذا البلد إلى مستويات "غير مقبولة".