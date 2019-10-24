تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

الآثار تزيل محلات الملابس أمام مسجد الفكهاني بالمعز

الآثار تزيل محلات الملابس أمام مسجد الفكهاني بالمعز

ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟.. الأزهر يجيب

ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟.. الأزهر يجيب

رئيس "جودة التعليم": التحول الرقمي ضرورة لمواكبة نظم الاعتماد العالمية

رئيس "جودة التعليم": التحول الرقمي ضرورة لمواكبة نظم الاعتماد العالمية

عاجل.. مصر وإثيوبيا تتفقان على استنئاف أعمال اللجنة الفنية لسد النهضة

عاجل.. مصر وإثيوبيا تتفقان على استنئاف أعمال اللجنة الفنية لسد النهضة

عاجل.. الرئاسة: آبي أحمد أكد أن تصريحاته بشأن سد النهضة تم اجتزاؤها

عاجل.. الرئاسة: آبي أحمد أكد أن تصريحاته بشأن سد النهضة تم اجتزاؤها

اختيارات الوطن

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

لا لتدمير أطفالنا.. "وليد" صحح خطأ نحويا لمعلمة فضربته وأهانته: "أنت غبي"

"بي بي سي".. شبكة التحريض ضد مصر

"بي بي سي".. شبكة التحريض ضد مصر

لمواجهة ارتفاع أسعار البطاريات: "كهربائى" يبتكر شاحناً لسخان الغاز

لمواجهة ارتفاع أسعار البطاريات: "كهربائى" يبتكر شاحناً لسخان الغاز

الأكثر قراءة

عاجل