قال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، إن الهدف من إقامة المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الاستفادة من روسيا في تحقيق التنمية الأفريقية، من خلال دعم الشركات والاستثمارات بين القارة السمراء والجانب الروسي، واستغلال سياسة الانفتاح الاقتصادي الكبير.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، أن الانظار توجه الآن نحو أفريقيا، حيث يلعب رؤساء الشعوب الأفريقية دورا كبيرا من أجل تحقيق طموحات شعوبهم، وتحقيق الديناميكية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تنوع الإمكانات الاقتصادية والثقافية يعد أحد المحاور المهمة لتنمية القارة.

وأكمل: نأمل من خلال القمة أن تكون العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف فاعلة لتحقيق الصالح لشعوبنا، كما أشكر الرئيس بوتين الذي دعا إلى هذه المبادرة لمعاونة أفريقيا في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والنقل والموصلات والبنية التحتية، والعديد من المجالات الاقتصادية والصناعية في القارة.

وأشار رئيس جمهورية مدغشقر، إلى أن التعاون بين الشعوب الافريقية وروسيا ليس جديدا، مضيفا: نسعى من خلال هذه القمة إلى إعادة ديناميكيتنا من جديد، وإعادة تحقيق التعاون والشراكة مع روسيا، خاصة أن أفريقيا هي أرض خصبة وواعدة للاستثمار.

ووصل الرئيس السيسي أول أمس، إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر، أنَّ يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة لقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية الروسية.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكّدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، فيما ذكرت وزارة الخارجية أنَّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، موضحة أنَّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.