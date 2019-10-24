أعلن بنك التجاري وفا عبر الموقع الرسمي له، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك كالتالي:

Business Analytics Manager

ويشترط في المتقدمين القدرة على العمل تحت ضغط، والتخطيط وحل المشكلات، وإجادة مهارات التواصل ويفضل الخبرة في مجال العمل.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Commercial Customer Services Officer/Senior Officer

ويشترط في المتقدمين إجادة مهارات التواصل، القدرة على التخطيط.

ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــا.

Trade Finance Officer

ويشترط في المتقدمين إجادة مهارات التواصل، إجادة اللغة الإنجليزية، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.

Payments Officer

ويشترط في المتقدمين القدرة على التواصل، وإجادة اللغة الإنجليزية، الخبرة سنة على الأقل في مجال العمل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــا.