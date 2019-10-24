أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنَّه التزم بمحاربة الفساد بشراسة وأقسم على ذلك، منذ يومه الأول في الرئاسة.

رئيس لبنان: الذهنية الطائفية أساس كل المشكلات

وأضاف خلال كلمته للشعب البناني: "قدرت أنقل لبنان لضفة الأمان والاستقرار، لكن بقي الهم المالي والاقتصادي، كان طموحي الكبير أن نستطيع أن نتخلص من الذهنية الطائفية التي حكمت البلاد، وهي الأساس وراء كل المشكلات، نتمنى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويصل كل صاحب إلى المنصب الذي يستحقه".

وتابع عون: "نحن بلد شراكة وديموقراطية ورئيس الجمهورية خاصة بعد الطائف في حاجة إلى تعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب يجب أن يخطط الإصلاح والإنقاذ ويوفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين في القسم، لا أقول هذا الشيء لرمي المسؤولية على غيري".

وواصل: "أنا في النهاية رئيس ومسؤول وما خليت وسيلة ولم أستعملها للنهوض بلبنان، لكن الحقيقة العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكمة باللعبة وليس هناك أطراف كثيرة اعتبروا أن للشعب كلمة يدلي بها".

وأردف رئيس لبنان: "هم اعتقدوا أنهم يستطيعون القيام بما يريدون وأن يظل الشعب ساكتًا وصامتًا، وقدرنا نحقق تقدم كبير في مجالات كثيرة رغم من كل الصعوبات ولو لم تكن بالحجم الكافي".