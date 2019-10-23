يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس على الساعة 12 ظهرا، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ 7 أيام.

جدير بالذكر أن الرئاسة اللبنانية نفت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تدهور صحة رئيس البلاد، ميشال عون.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان يوم الاثنين، إنه "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة الرئيس"، ودعت الرئاسة اللبنانية إلى "التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".

ويشهد لبنان لليوم السابع على التوالي تظاهرات حاشدة يشارك فيه آلاف المواطنين اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، في حين قدمت الحكومة ورقة إصلاحية تضمنت تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قد أعلن يوم الاثنين توافق الحكومة على الورقة الإصلاحية، التي تضمنت عددا من الإجراءات الطارئة والسريعة التي من المتوقع أن تسهم في محاولة إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، ومن ضمنها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب، وفرض ضريبة على أرباح المصارف وغيرها، إلا أن المحتجين رفضوا إجراءات الحكومة وأصروا على المطالبة باستقالتها وإسقاط النظام، وفق تعبيرهم.