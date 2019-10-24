قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، إنه كان يتحدث يوميا عن محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين أزعجهم حديثه، في إشارة منه إلى انخراطهم في عمليات الفساد.

وأضاف خلال كلمته للشعب اللبناني: "الحرب تحولت ضد المبادرات وخطط العمل التي تشكل ضررًا على مصالحهم الشخصية، يجب إرجاع الأموال المنهوبة، وأنا قدمت قانون لإرجاع الأموال المنهوبة".

رئيس لبنان للقضاة: أنا سقف حمايتكم.. وإذا تدخل أحد في عملكم يمكنكم الرجوع إليّ

وتابع رئيس لبنان: "يجرى مراجعة مليارات من الموازنات السابقة بديوان المحاسبة، وكل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن المهم أن طائفته لا تدافع عنه، فالحرامي لا طائفة له ولا يمثل أي دين، دعونا نكشف كل حسابات المسئولين، ونترك القضاء يحاسب".

ووجه عون حديثه للقضاة قائلًا: "أنا سقف الحماية للقضاء، وإذا تدخل أحد في عملكم، يمكنكم الرجوع إليّ".