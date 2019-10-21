قال الدكتور أيمن سمير، خبيرمتخصص في العلاقات الدولية، إن جرائم تركيا ضد الأكراد لها تاريخ طويل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد".

وأوضح أن اتفاقية "سيفر" التي عقدت عام 1920 أقرت بإقامة وطن قومي للأكراد، حيث يوجد ما بين 45 و50 كرديا، موزعين ما بين 15 مليونا في تركيا، و2.5 مليون في سوريا، و6 ملايين في العراق، و6 ملايين في إيران، و600 ألف في أرمينيا، و600 ألف في أذريبجان.

وأضاف، أن الرئيس التركي آنذاك مصطفى كمال أتاتورك رفض أن يسمح للأكراد بأن يقيموا وطنهم، وفقا لاتفاقية عام 1920.

وأشار إلى أن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، يخطط منذ 2011 للاستيلاء على أراضي من العراق وسوريا، في إطار خطة استعادة أراضي الدولة العثمانية.

وعن الاتفاق الأمريكي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا، أكد سمير أن أردوغان خسر منبج، وعين العرب، فضلا عن أنه لم يسيطر على التل الأبيض بالكامل.