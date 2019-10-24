قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن الوحدات الكردية بدأت بالانسحاب، اليوم، من المناطق الحدودية في سوريا، وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

وأضاف - في تصريح صحفي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "إن المقاتلين الأكراد بدأوا في سحب تشكيلاتهم من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

وأوضح فيرشينين: "يسعدنا أن نلاحظ أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها، فكل شيء يجري تنفيذه".

وكان الرئيسان الروسي والتركي توصلا خلال لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية أمس الأول الثلاثاء لمذكرة تفاهم بشأن خطوات مشتركة بين البلدين؛ لتسوية الوضع في شمال شرقي سوريا، وبموجب هذه المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة للمنطقة التي تشن فيها تركيا عدوانها.

وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على وحدات حماية الشعب الكردية- العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية- أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كلم متاخمة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.