قتل إمام مسجد، على يد جاره بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الضحية وقعت بينه وبين جاره خلافات بسبب خلافات الجيرة، انتهت بقتل المجني عليه بعد أن سدد له المتهم 8 طعنات في الرقبة والصدر أودت بحياته.

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير المباحث، أن بداية الواقعة، كانت بورود إخطارا من مستشفى القصر العيني بمركز شرطة البدرشين، بوصول المجني عليه "أحمد" 44 سنة، مصاب بطعنات وجروح قطعية، ولفظ أنفاسه فور وصوله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف العقيد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، إلى المستشفى وبمناقشة أسرة، تبين أنه بينه وبين جاره خلافات ونشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى تشابك بالأيدي، أخرج على إثرها المتهم سكين وسدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وانطلقت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم هاني عكاشة رئيس مباحث البدرشين، وتمكنت من ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "فارس"، 30 سنة سائق، واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وأمر اللواء محمد الشريف بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.