انضم 5 ضحايا جدد إلى قائمة «شهداء الأمطار»، اليوم، حيث لقى 3 أطفال مصرعهم صعقاً بالكهرباء فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، كما لقيت طفلة رابعة مصرعها نتيجة انهيار منزل أسرتها بالإسكندرية، بالإضافة إلى عامل نظافة لقى مصرعه تحت عجلات أوتوبيس نقل عام، بينما كان يقوم بكسح مياه الأمطار فى أحد الشوارع شرق الإسكندرية، فى الوقت الذى تواصل فيه هطول الأمطار بغزارة على عدد من المحافظات، مصحوبة بعواصف رعدية.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء السعيد شكرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع الطفلة «سما على حسن الشطلاوى»، بالصف السادس الابتدائى، مقيمة بقرية «قصر بغداد»، التابعة لمركز كفر الزيات، صعقاً بالكهرباء، نتيجة ملامسة عمود كهربائى أثناء هطول الأمطار فى نحو الساعة 7:30 من صباح اليوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

انتقلت «الوطن» إلى قرية «قصر بغداد»، التى خيَّم عليها الحزن على الطفلة «سما»، التى لقيت مصرعها نتيجة الأمطار، وقال «فتوح عمارة»، أحد الأهالى، إن القرية استيقظت على موجة أمطار غزيرة صباح اليوم، ووصف حادث مصرع الطفلة بأنه «فاجعة»، مشيراً إلى أنها كانت متفوقة فى دراستها، وتحظى بتقدير وحب من جميع أهالى القرية، حيث إن والده يعمل فى شرم الشيخ، بينما تعمل والدتها ممرضة فى الوحدة الصحية بالقرية.

انهيار منزل بالإسكندرية.. وأمطار رعدية تضرب الدقهلية والبحيرة ومطروح.. و"شاروبيم" للمواطنين: خزِّنوا المياه والسلع التموينية لعدم استقرار الطقس

كما تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء فاضل عمار، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء سيد سلطان، بورود بلاغ من أهالى قرية «كفر الكردى» بمصرع «أحمد رضا على السيد»، 12 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، صعقاً بالكهرباء أثناء مروره بالقرب من أحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار صباح اليوم، وأكد شهود عيان أن الطفل كان يسير بصحبة والده، ولمس عمود الكهرباء، ما تسبب فى صعقهما معاً، إلا أن الأب تحمَّل الصعقة، وجذب ابنه بعيداً، ولكن الطفل لفظ أنفاسه نتيجة الحادث.

ولقى طفل ثالث مصرعه صعقاً بالكهرباء فى كفر الشيخ، اليوم، حيث أكد مصدر مسئول لـ«الوطن» أن «محمد محمود المعزاوى»، تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، من قرية «كوم النص» بمركز دسوق، كان يقوم بتوزيع الخبز مع والدته عندما تعرَّض للصعق من أحد أعمدة الإنارة، فى السادسة من صباح أمس، وأمر محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

وفى الإسكندرية، لقيت طفلة رابعة تُدعى «فريحة إبراهيم محمد»، 7 سنوات، مصرعها، وأصيب شقيقها «محمود»، 19 سنة، نتيجة انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى منطقة «كرموز»، غرب المدينة، بسبب الأمطار، وتلقَّى مدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندى، إخطاراً بالحادث من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد جمال ياسين، تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرُّف النيابة.

وقال رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن العقار المنكوب صادر له قرار بإزالته حتى الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، برقم 168 لسنة 2013، ولكن تم تعديل القرار إلى إزالة الدورين الأول والثانى، وترميم الطابق الأرضى، مشيراً إلى أنه سبق أن تم التنبيه على ملاك العقار لتنفيذ القرار، ولفت إلى أنه تم وضع الحواجز الحديدية فى محيط الحادث، حفاظاً على أرواح المارة.

كما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً ثانياً من مدير إدارة البحث الجنائى، اللواء شريف رؤوف، بمصرع «إبراهيم عبيد مسعود»، 43 سنة، عامل نظافة، من محافظة البحيرة، بعد أن صدمه أوتوبيس نقل عام أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار من شارع «مسجد سيدى بشر»، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وشهدت محافظة الدقهلية هطول أمطار غزيرة، اليوم، ما تسبب فى غرق العديد من الشوارع، وانقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق، وتوقف محطة رفع الصرف الصحى بمدينة ميت غمر، الأمر الذى نتج عنه تراكم كميات كبيرة من المياه فى الشوارع، ما دفع المحافظ، الدكتور كمال شاروبيم، إلى إعلان حالة الطوارئ، ووجه باستمرار عمل فرق الطوارئ حتى يتم الانتهاء من سحب جميع كميات المياه المتراكمة.

وناشد «شاروبيم» المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الظروف المناخية القاسية، مع تزايد احتمالات تزايد غزارة الأمطار خلال اليومين القادمين، ما قد يؤدى إلى انقطاع الكهرباء وتوقف محطات المياه، ونصح المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه والسلع التموينية، وسرعة التواصل مع غرفة الأزمات بديوان المحافظة، فى حالة حدوث أى طارئ.

وتعرضت البحيرة لأمطار غزيرة، اليوم، لليوم الثانى على التوالى، ما تسبب فى ارتفاع تجمعات المياه بالشوارع والميادين، وواصلت الوحدات المحلية أعمال شفط المياه، كما أعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ، وكلف المحافظ، اللواء هشام آمنة، رؤساء المدن والقرى، بسرعة شفط المياه، كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسباً لانقطاع التيار عن بعض المناطق.

وتعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار رعدية اليوم، لليوم الثالث على التوالى، وأكد محافظ مطروح، اللواء مجدى الغرابلى، على متابعة التعامل مع حالة عدم استقرار الطقس فى مختلف أنحاء المحافظة، وشدد على ضرورة التنبيه على جميع المواطنين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح، وفى جميع المدارس، بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم، مع التأكيد على متابعة شكاوى المواطنين فور ورودها.

وفى البحر الأحمر، أعلن وكيل وزارة الصحة، الدكتور تامر مرعى، رفع الاستعدادات بجميع المستشفيات والمراكز الطبية إلى الدرجة القصوى، فى مختلف مدن وقرى المحافظة تحسباً لسيول محتملة.