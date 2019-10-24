تكدس مروري في أكتوبر وفيصل بسبب الأمطار.. والدفع بسيارات إغاثة

أكد مصدر أمني أن قوات المرور والحماية المدنية دفعت بوحدات المرور في الأماكن الحيوية في محافظة الجيزة، ونشرت سيارات وأوناش الإغاثة المرورية للتدخل في حالات الطوارئ، وذلك لمعالجة حالة التكدس المروري التي شهدتها المحافظة اليوم بسبب الأمطار.

وأوضح المصدر أن هناك كثافات مرورية فى عدد من شوارع الجيزة، فى فيصل والطريق الدائرى المؤدي إلى أكتوبر، إضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، ناتجة عن عن تجمع مياه الأمطار في بعض الأماكن.

وأضاف المصدر أن هطول الأمطار تسبب فى تباطؤ الحركة المرورية وتخوف قائدي المركبات من السير بسرعة وصعوبة استخدام اجهزة الفرامل نتيجة انعدام معامل الاحتكاك بين الأسفلت وكاوتش السيارة.

وأوضح المصدر أن هناك متابعة لحظية من قبل قوات المرور والحماية المدنية ورجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وأن القوات تجري متابعة من غرفة عمليات الإدارة من خلال كاميرات مراقبة والربط مع محافظة الجيزة.