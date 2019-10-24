تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

توعية المواطنين بالابتعاد عن الكهرباء أثناء هطول الأمطار بكفر الشيخ

توعية المواطنين بالابتعاد عن الكهرباء أثناء هطول الأمطار بكفر الشيخ

مناقشة خطط عمل مناطق الوعظ بالمحافظات

مناقشة خطط عمل مناطق الوعظ بالمحافظات

خالد الجندي: محاولة إقناع الزوجة بالتنازل عن مؤخر صداقها بمثابة سرقة

خالد الجندي: محاولة إقناع الزوجة بالتنازل عن مؤخر صداقها بمثابة سرقة

محمد إمام يعلن عن موعد عرض فيلمه "لص بغداد"

محمد إمام يعلن عن موعد عرض فيلمه "لص بغداد"

جامعة مصر تطلق حملة "صحتهم تهمنا" للتوعية بالصحة في المدارس

جامعة مصر تطلق حملة "صحتهم تهمنا" للتوعية بالصحة في المدارس

صور.. إعدام كميات من حلوى المولد النبوي بالبحر الأحمر

صور.. إعدام كميات من حلوى المولد النبوي بالبحر الأحمر

اختيارات الوطن

الأرصاد: استقرار الطقس وعودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي الأحد المقبل

الأرصاد: استقرار الطقس وعودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي الأحد المقبل

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

تلاميذ عاشوا تحت حصار المطر.. و"مشرفات": خففنا عنهم بـ"الأغاني"

الأكثر قراءة

عاجل