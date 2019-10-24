خالد الجندي: محاولة إقناع الزوجة بالتنازل عن مؤخر صداقها بمثابة سرقة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك عادة يفعلها الناس وهي في الأساس سرقة ومال حرام، مثل محاولة إقناع الزوجة بالتنازل عن مؤخر صداقها، فهو بمثابة سرقة لها، كما أن محاولة الزوج التودد إلى زوجته والحديث بمثل الأقاويل "إحنا بينا عيش وملح، مؤخر إيه؟! إحنا بقالنا عُمر مع بعض" هذا يُعد سرقة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن الزوجة في بعض الأحيان تخجل من مطالبة الزوج لها بالتنازل عن مؤخرها، فتوافق مضطرة عن غير طيب خاطر، بحسب تعبيره.

وتابع "كل إنسان يعلم العطية هل هي عن طيب خاطر أو خجلًا، فإن كانت عن غير طيب خاطر فهي بمثابة السرقة".