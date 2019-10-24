تابعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة إبراهيم نصير، ورؤساء الوحدات، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المختلفة للمركز والقرى.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدي خاطر، حملة لسحب مياه الأمطار من شوارع المدينة وحول المدارس وأماكن التجمعات ومنزل الكوبري العلوي بكفر البطيخ، والقرى التابعة، بإشراف أماني الألفي، نائب رئيس المدينة.