قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهادات الاستثمار ذات الجوائز جائزة شرعًا، متابعًا: "بتشتري شهادة بألف جنيه وبتاخدها بعد عشر سنين ألفين جنيه، بتشتري شهادة بألف جنيه وبيكون في نوع من أنواع الحظ أو المسابقة وبتكسب، وده حلال شرعًا".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، أن اليانصيب حرام شرعًا لأنه قمار ويوجد به مغامرة، مستطردا: "إنت اشتريت تذكرة بألف جنيه ويا أخدتها يا خسرتها، لكن شهادة الاستثمار سواء ذات الجائزة أو العائد المتغيرة أموالك تظل أساسية كما هي".

وعن السندات البنكية، أكد أن هذه السندات عبارة عن قروض تقترضه الدولة وهو جائز وحلال ولا شيء فيه.