عرضت شاشة "Extra news"، مقطع فيديو تسخر فيه من الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، حيث ذكرت القناة "معتز كان راجع من المصحة النفسية وطلع على مسرح الأراجوزات عدل"، في إشارة إلى التخاريف والأكاذيب الذي يروجها على القنوات المعادية لمصر.

حيث ذكر معتز مطر في الفيديو، أنه لا يرى أي انجازات تتم على أرض الواقع، في ما رد عليه التقرير بالمشروعات التي قامت بها الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء أكبر كنيسة في الشرق الأوسط "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة، بجوار مسجد "الفتاح العليم".

كما استعرض التقرير، إنجازات الدولة في قناة السويس، حيث تم شق قناة السويس الجديدة، فضلا عن مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، وكذلك الاستفادة من الشمس في الطاقة من خلال إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية.

ورد التقرير، على إشادة معتز مطر بما يتحقق في الدولة التركية، حيث تضمن التقرير صورة من القبض العشوائي وسحل المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودونت عليها القناة "ده أخره لما يتكلم عن تركيا، لكن مينفعش يعلق على الاعتقالات والسحل والضرب للمعارضة في شوارعها، ولا يقدر يقول إن خليفة الإخوان رجب طيب أردوغان بتاع دعارة".