انسحب موالو حزب الله اللبناني من ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء الخميس، بعدما حاصرتهم الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

جاء ذلك بعد أن وقع إشكالا وتضارباً بالأيدي، بين المتظاهرين على خلفية رفض مجموعة موالية لحزب الله المساس بالأمين العام للحزب، ما أدى إلى سقوط جريح وفق ما أفادت به مراسلة "العربية". وأوضحت أن قوى الأمن تدخلت لفض الإشكال، وسط انتشار أمني كثيف في محيط الساحة.

كما أشارت إلى أن المواجهات حصلت على خلفية هتافات معارضة لحسن نصر الله. وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل وعبر محطات محلية شباناً يرتدون قمصاناً سوداء وسط الحشود في موقع الإشكال.

إلى ذلك، أفاد ناشطون بأن حزب الله أرسل شبانا إلى ساحة رياض الصلح ليهتفوا "كلن يعني كلن، نصرالله أشرف منن". كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الإشكال بين المتظاهرين عاد وتجدد في الساحة بعد دخول مناصرين لحزب الله وحركة أمل.