تعرضت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم، إلى موجة عنيفة من الأمطار، وصلت إلى حد السيول بمختلف أحياء المدينة، حيث هطلت أمطارا غزيرة دون توقف منذ الساعة العاشرة مساءًا، ومستمرة حتى الآن حيث من المتوقع سقوط أمطار اليومين المقبلين.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ 74 سيارة لسحب المياه من الشوارع، والتعامل الفوري مع الأمطار منعاً لغرق المدينة كما حدث مسبقاً.

فيما تسببت السيول في غرق بعض الشوارع كمنطقة ميامي وسيدي جابر، ويتم إبلاغ غرفة الطوارئ التي تتولى إرسال سيارة إلى أماكن الغرق لفتح الشنانيش أو سحب المياه من الشوارع.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لاستقبال نوة عنيفة حيث حذرت المواطنين من النزول في الشوارع.