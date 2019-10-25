"ما تنزلوش إلا للضرورة".. الأرصاد تحذر من أمطار وسيول لـ 48 ساعة

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخرًا، ما زالت مستمرة، حيث بدأت منذ الإثنين الماضي ومستمرة حتى غد، السبت، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل اليوم الجمعة، إلا للضرورة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم، أمطارا رعدية وغزيرة على عدد كبير من المناطق، تصل إلى حد السيول على سيناء.

وحذرت من سيتواجدون خارج المنزل، من الاقتراب من اللوحات المعدنية، أو أسلاك وعواميد الكهرباء كنوع من الأمن.

وأشارت مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المناطق التي ستهطل عليها الأمطار بغزارة، ستكون في "السواحل الشمالية، ومدن سيناء، ومدن القناة"، منوهة إلى أن الطقس سيتحسن اعتبارا من الأحد، وستعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.