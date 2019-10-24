تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"جوليا" تشهر إسلامها في الغردقة: أخلاق المصريين أعجبتني

اعتنقت سائحة ألمانية تدعى "جوليا"، الإسلام، وذلك بمقر منطقة الوعظ بمدينة الغردقة، حبا واقتناعا بالدين الحنيف، وذلك بعدما تعرفت على سماحته، وما لقيته من أمانة في المعاملة مع الأصدقاء المصريين العاملين في مجال السياحة بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

9 وفيات وتعطيل دراسة وغرق بالشوارع.. توابع 48 ساعة أمطار

أمطار غزيرة، وشوارع تغطيها المياه وحالات وفاة وإعلان تعطيل الدراسة وزحام مروري.. تلك كانت صورة الأجواء في مصر خلال الـ48 ساعة الماضيين، والتي قد تستمر اليوم بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد.

مسن يقتل مسجل خطر وطفلته: كل ما يشوفني يقولي شخلل علشان تطلع شقتك

أنهى مسن بالمعاش، حياة مسجل خطر وطفلته (9 سنوات) داخل شقتهما في منطقة حلوان؛ بسبب ابتزاز الأخير وأخذ أموال الأول دون وجه حق، بهدف تركه العقار الذي يقيم فيه.

بسبب الأمطار.. الحكومة لأهالي الدلتا: لا تخرجوا الجمعة المقبل إلا للضرورة

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بمحافظات الدلتا عدم الخروج من منازلهم يوم الجمعة، إلا للضرورة.

رعد وثلوج وأمطار غزيرة على الإسكندرية

عادت أمطار غزيرة تهطل من جديد مصحوبة بأصوات رعد على مناطق متفرقة، وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع حركة شديدة للرياح الباردة، بعدما شهدت المحافظة تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس.

والد ضحية الأمطار: بنتي فضلت نص ساعة ميتة تحت المياه مش عارف أخرجها

كشف صادق عبدالمجيد والد الطفلة "مروة"، التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار تفاصيل الواقعة، وذكر أنَّ ابنته عادت من المدرسة وذهبت مع صديقاتها إلى الدرس، وبعدها ساءت الأحوال الجوية وسقطت أمطار غزيرة على القاهرة.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وعواصف ترابية الأيام المقبلة

من المتوقع أنَّ تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تزايد في كمية سقوط الأمطار، خاصة على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الدلتا، وكذلك محافظات شمال وجنوب سيناء، حسبما أكّد محمود شاهين مدير إدارة الشؤون الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مصر تقبل دعوة أمريكية لاجتماع ثلاثي في واشنطن حول سد النهضة

وافقت مصر على دعوة الولايات المتحدة، للاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يقام في واشنطن، بعد حضها على وساطة دولية لكسر الجمود في المحادثات التي استمرت سنوات، لكن إثيوبيا رفضت حتى الآن الدعوة خارج إطار الوساطة.

إقالة وزيري الخارجية والنقل السعودية.. وفرحان وصالح بدلا منهما

صدرت أوامر ملكية بالديون السعودي، بإقالة وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

رئيس الوزراء يتابع موقف شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء والمياه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين، والتي جرى رصدها خلال الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك التي استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، فيما يتعلق بالتضرر من عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، وما يترتب عليه من مشكلات في حساب شرائح الاستهلاك.

"المواد الغذائية": 20% انخفاضا في أسعار السلع.. والسكر بــ6.5 جنيه

قال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بالتقلبات الجوية التي شهدتها البلاد منذ أمس، مشيرًا إلى حدوث انخفاض جديد في أسعار بعض السلع مثل السكر والزيوت والأرز نتيجة زيادة المعروض مقابل الطلب.

الطبيب الألماني يؤكد غياب محمد محمود 9 شهور بسبب الرباط الصليبي

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنَّ الأشعة الخاصة بمحمود محمود، لاعب وسط الفريق الأحمر، جرى عرضها على طبيب ألماني، ورد عليها.