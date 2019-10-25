بنك مصر يوضح معايير إقراض رواد الأعمال: لازم يكون دارس المشروع كويس

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الجدية وتحديد مقر المشروع أهم المحددات التي يقبل على أساسها البنك تمويل مشروعات المتقدمين إليه.

وأضاف المغربي خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc": "مش لمجرد إن الفكرة خطرت على باله وجاي طالب قرض، لازم يكون دارس المشروع بصورة كافية"، مشيرا إلى أن تحديد المستهلكين للسلعة التي سينتجها مهمة لاستمرار المشروع بعد ذلك وهي ما تسمى بدراسة السوق.

وتابع أن الاتفاق مع شركات أخرى لتسويق منتجه أو شرائه أيضا من أساسيات العمل، وكيفية تدريبه للعمالة التي تعمل معه، وتكلفة رواتبهم.

وأوضح أن بعض رواد الأعمال يقدمون أفكارا خاصة بالخدمات المالية التكنولوجية، مشيرا: "مقدرش أقرضه لأن الشركات الجديدة من النوع ده تحتاج فترة كبيرة عشان تطلع عائد تسدد منه القرض، لكن هناك طريقا آخر وهو دعم رأس المال بشكل مباشر كجزء من التمويل وليس عن طريق قرض".