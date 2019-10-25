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نصف قرن في حب النحاس.. عم محمد: باشتغلها محبة وما أنصحش بيها

نصف قرن في حب النحاس.. عم محمد: باشتغلها محبة وما أنصحش بيها

الإتربي: الحزن والانكسار والتوتر من عوامل الإصابة بالأزمات القلبية

الإتربي: الحزن والانكسار والتوتر من عوامل الإصابة بالأزمات القلبية

بيوت من الخشب والصلصال لتوثيق حياة الريف بـ"فن المصغرات"

بيوت من الخشب والصلصال لتوثيق حياة الريف بـ"فن المصغرات"

والد طفل الشرقية المختطف يحكي تفاصيل الواقعة وإنقاذه بعد 5 أيام

والد طفل الشرقية المختطف يحكي تفاصيل الواقعة وإنقاذه بعد 5 أيام

"جلال" يخلد ذكرى نجوم الزمن الجميل في لوحات.. رسمها ومات

"جلال" يخلد ذكرى نجوم الزمن الجميل في لوحات.. رسمها ومات

البزاوي يحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد نجل شقيقه في سيناء: ربنا كرمه

البزاوي يحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد نجل شقيقه في سيناء: ربنا كرمه

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"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

أكلت ملوخية وشربت شاي زردة.. تفاصيل جديدة في رحلة كاتي بيري بسيوة

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