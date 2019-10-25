والد طفل الشرقية المختطف يحكي تفاصيل الواقعة وإنقاذه بعد 5 أيام

حكى علاء خليل الخياط تفاصيل اختطاف نجله عن طريق عصابة وطلبها لفدية 2 مليون جنيه، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح الخياط أنه أثناء ذهاب نجله للمدرسة برفقة ابن عمه في الساعة السابعة صباحًا تعرض للاختطاف بواسطة عصابة، مشيرًا إلى أنه توجه على الفور لمركز شرطة أبوكبير لتحرير المحضر اللازم.

وأشار الخياط إلى أن ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية تعاونوا معه ووضعوا هاتفه تحت المراقبة وتوصلوا لمكان العصابة بعدما اتصلوا به لطلب 2 مليون جنيه كفدية وإلا قتلوه، لافتًا إلى أن الشرطة تعاونت معه بجدية وأرجعت نجله بعد اختطافه بـ5 أيام.

وتابع: "أجهزة الأمن تعبت معانا والفضل يرجع لرئيس الجمهورية وظباط المباحث وظباط وزارة الداخلية".