أصيب سكان شارع الشركة العربية، بمنطقة أبو سليمان، بحي شرق، في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالذعر بسبب ماس كهربائي فى عمود إنارة بالشارع المذكور، أسفر عن إشعال النيران بالأسلاك داخل العامود وتناثرت الشظيات على المارة بالطريق العام، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي شرق، بوجود ماس كهربائي بعامود إضاءة بشارع الشركة العربية، بمنطقة أبو سليمان، شرقًا.

ومن جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إنه تم إبلاغ شبكات سابا باشا لسرعة التعامل مع البلاغ، وجارٍ اتخاذ اللازم للحفاظ على المارة بالطريق العام.

وعادت الأمطار الغزيرة للهطول على وسط وشرق الإسكندرية، مساء أمس الخميس، مع حركة شديدة للرياح الباردة، بعدما شهدت المحافظة تحسنا نسبيا في حالة الطقس على مدار 19 ساعة مضت.

وشهدت الإسكندرية تساقطا للأمطار الغزيرة على جميع الأنحاء، وسط إعلان حالة الطوارئ القصوى، فيما انتشرت سيارات الشفط بالشوارع لسحب المياه المتجمعة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال الأمطار ونوة الشتاء.

ووجهت محافظة الإسكندرية، 7 تحذيرات للموطنين، عقب إعلان وزارة الموارد المائية، حالة الطوارئ، وتوجيه التحذير لأهالي "الثغر"، نتيجة الظواهر غير العادية، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام مقبلة.

هيئة الأرصاد الجوية أفادت أيضا بحدوث تغير مناخي حاد عنيف، بوجود منخفض مداري عاصف في حوض البحر المتوسط، مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا، بكثافة أمطار تتعدى 15 مم، وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة، غدا وبعد غد.