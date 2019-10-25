قدم الدكتور سامح عبدالشكور أستاذ السكر والغدد الصماء والمؤسس والعميد الأسبق لمعهد السكر، بعض النصائح للوقاية من مرض السكري، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ونصح "عبدالشكور" المواطنين بتغيير نمط حياتهم، ناصحًا المصريين بالابتعاد عن السكر الأبيض والأسمر.

وطالب أستاذ السكر والغدد الصماء بإلغاء الدقيق الأبيض من مصر، مشيرًا إلى أن بعض الدول ألغت الدقيق الأبيض، مشددًا على ضرورة إلغاء ملعقة السكر من كوب الشاي، لافتًا إلى أن السكر يسبب الإصابة بالسرطان.

وتابع: "معلقة السكر نلغيها ونلغي السكر، والسكر أثبت إنه بيجيب سكر وقلب وتصلب شرايين وكبد، وبقى أحد الأسباب اللي بتؤدي إلى السرطان".

وأوضح أستاذ السكر أن "كانز" المياه الغازية يحتوي على 6 إلى 7 معالق سكر، مضيفًا: "لو لغينا السكر هنعيش عيشة أحسن والأصحاء هيتحسنوا وأنا دايمًا بقول للمرضى بتوعي ممنوع السكر وممنوع الدقيق الأبيض وممنوع أكل الشارع".

وأكد عبدالشكور أن الدقيق الأسمر لا يسبب السكر وأن العيش الأسمر لا يرفع السكر، مطالبًا بتقليل الأملاح والدهون الزائدة.