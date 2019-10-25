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على وشك تحقيق لقب غير مسبوق في التاريخ.. "الجوكر" يواصل نجاحه

على وشك تحقيق لقب غير مسبوق في التاريخ.. "الجوكر" يواصل نجاحه

تمت الـ60.. الاحتفال بعيد ميلاد "بابلز" أكبر حمار في العالم

تمت الـ60.. الاحتفال بعيد ميلاد "بابلز" أكبر حمار في العالم

خبراء يحذرون من صور إنستجرام: تعرض المنازل لخطر السرقة

خبراء يحذرون من صور إنستجرام: تعرض المنازل لخطر السرقة

تحذيرات من الحكومة والأرصاد للمواطنين: ما تنزلوش من بيوتكم النهارده

تحذيرات من الحكومة والأرصاد للمواطنين: ما تنزلوش من بيوتكم النهارده

حريق بغرفة ملابس سائقي القطارات ببني سويف بسبب ماس كهربائي

حريق بغرفة ملابس سائقي القطارات ببني سويف بسبب ماس كهربائي

نصف قرن في حب النحاس.. عم محمد: باشتغلها محبة وما أنصحش بيها

نصف قرن في حب النحاس.. عم محمد: باشتغلها محبة وما أنصحش بيها

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"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

رعدية بالدلتا وتصل إلى القاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة

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