حريق بغرفة ملابس سائقي القطارات ببني سويف بسبب ماس كهربائي

تسبب ماس كهربائي في حريق محدود داخل غرفة مخصصة لتغيير ملابس سائقي القطارات بجوار مبنى محطة سكة حديد الواسطى شمال بني سويف، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون أن تتأثر حركة سير القطارات.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بنشوب حريق محدود بغرفة مخصصة لتغيير ملابس سائقي القطارات بجوار مبنى محطة سكة حديد الواسطى - دائرة المركز، والذي وجَّه بانتقال ضباط وقوات الحماية المدنية، تنسيقاً وقسم شرطة النقل والمواصلات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة نشوب الحريق بغرفة بمساحة 4 في 4 متر تقريباً منشأة من الطوب ومسقوفة بالألواح الخشبية مخصصة لتغيير الملابس لسائقي القطارات، وتبعد عن مبنى المحطة بحوالي 400 متر تقريباً، وعن حوش القطارات بحوالي 30 مترا تقريباً، دون أن تتأثر حركة سير القطارات، ونتج عن الحريق، احتراق 3 صناديق خشب مستهلك وجهاز تليفزيون وريسيفر.

كما تبين أنه بسؤال "مجدي . س . ع" 54 عاما، ملاحظ سائقي قطارات الواسطى، مقيم بندر الواسطى، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق، وحُرر المحضر رقم 6497 إداري مركز شرطة الواسطى.