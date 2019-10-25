توقع الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد بالمعهد القومي للكبد وعضو لجنة الفيروسات الكبدية، زيادة مرضى الكبد الدهني في الفترة المقبلة في مصر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأكد أستاذ الكبد أن مرض الكبد الدهني يحدث نتيجة لزيادة الوزن، مشيرًا إلى أن المصريين أوزانهم تزيد بصورة سريعة في مصر، معتبرًا أن مصر من أسرع الدول في المنطقة في زيادة الوزن.

وأشار واكد إلى أن تناول العيش والأرز يسبب زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن لا تحدث عند تناول اللحوم فقط، لافتًا إلى أن نسبة السمنة في المدن أكثر من الأرياف.

وأوضح واكد أن حملة 100 مليون صحة كشفت أن هناك بعض المراكز تعاني فيها أكثر من 60% من السيدات من السمنة وأكثر من 50% من الرجال، معتبرا أنها نسبة كبيرة جدًَا ونافيًا ارتباطها بالحالة الاقتصادية.

وطالب واكد المواطنين بملاحظة الوزن والتخلص من الوزن الزائد، مشيرًا إلى أن السمنة تسبب أمراض القلب والسكر والكبد "معظم الناس اللي وزنها زايد بتعاني من دهون في الكبد وقلة منهم الدهون دي بتعمل تليف والمرض اللي بيزيد حاليًا هو تليف الكبد الناتج عن الدهون".

وتابع: "كلما زاد الوزن زادت الدهون في الكبد وكلما زادت الدهون في الكبد زادت احتمالات حدوث التهابات تؤدي إلى تليف"، مشددًا على عدم وجود علاج للكبد الدهني إلا بإنقاص الوزن.