أعلن الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، افتتاح معهد جديد للكبد يتبع المعهد القومي للكبد، خلال العام المقبل، وذلك بجوار مستشفى حميات إمبابة.

وأضاف رئيس هيئة المستشفيات، أن المعهد الجديد مقام على مساحة 2500 متر مربع، ومكون من 12 طابقًا، ومن المقرر أن يعمل جنبا إلى جنب مع المعهد الحالي، مبينا أنه سيجرى استلام المعهد الجديد من شركة المقاولات بداية العام المقبل، وبعدها يتم تجهيز المعهد بالمعدات والأجهزة الطبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الحادي عشر للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد المنعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور 2000 طبيب من المتخصصين في مجال أمراض الكبد.

بدوره، أكد الدكتور محمد إسماعيل عميد المعهد القومي للكبد، أن المعهد الجديد طاقته الاستيعابية تبلغ 220 سريرا بالإضافة إلى 89 سريرا في المعهد القديم، و22 عيادة خارجية بالإضافة إلى 10 عيادات في المعهد القديم، بالإضافة إلى وجود أجهزة "لاب سيملتور" للمرة الأولى في مصر، وهي عبارة عن أجهزة محاكاة لتدريب الأطباء على جراحات المناظير وجراحات الكبد المختلفة.

وأوضح أن المعهد الجديد بدا العمل فيه منذ عام 1992، ولم يتم انتهاء العمل فيه، وبلغت تكلفة الانشاءات 380 مليون جنيه، وتكلفة التجهيز ستبلغ 300 مليون جنيه أي أن الاجمالي يبلغ ما يقرب من 700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المؤتمر يقدم كل ما هو جديد في مجال علاج أمراض الكبد، ووضع خطط علاجية لكل حالة مصابة،وبه قاعة سينما تقدم كل الجراحات النادرة للكبد.

وأكد أن المعهد نجح في علاج 300 الف مصاب بفيروس سي منذ 2013 إلى الآن، ويعد المركز القيادي والأكبر في علاج فيروس "سي"، بالإضافة إلى 150 ألف مواطن جرى علاجهم قبل 2013.

وقال إنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم طرح عقار "أبكلوزا" لعلاج المنتكسين من فيروس "سي"، بنسبة نجاح بلغت 100%، وسيتم توفيره مجانًا في وحدات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ووحدات التأمين الصحي.

وأضاف أن المعهد يعمل على رعاية متوسطة وزيادة أسرة الرعاية في المعهد، مبينا أنه تم إجراءا زراعات كبد الأطفال منذ بداية العام الحالي، متوقعا زيادة الحالات خلال الفترة المقبلة.

وأكد عميد المعهد القومي للكبد، أن المعهد نجح في علاج 150 ألف حالة من فيروس "سي" بالأنرفيون من 2006 إلى 2013، ومن 2013 إلى 2019، جرى علاج 300 ألف في المعهد، ويعد المركز القيادي والرئيسي في علاج فيروس "سي".