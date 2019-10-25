طالب الدكتور سامح عبدالشكور أستاذ السكر والغدد الصماء والمؤسس والعميد الأسبق لمعهد السكر، الحكومة برفع سعر كيلو السكر نظرًا لتسببه في مرض السكر، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عبدالشكور إن الوقاية خير من العلاج، مشيرًا إلى أن السكر يتسبب في الإصابة بمرض السكر بنسبة تصل لـ100%.

وأضاف: "أنا بقول للمريض متاكلش سكر غير في المناسبات وأنا لو من القائمين على الأمر هنا هلغي السكر من مصر أو أخلي الكيلو بـ100 جنيه".

وتابع: "السكر اللي بنحطه في الشاي ده كارثة"، معتبرًا أن تناول الفاكهة بشكل معتدل لا يسبب الإصابة بمرض السكري، مشددًا على ضرورة عدم تناول أطعمة الشارع.