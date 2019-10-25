تحذيرات من الحكومة والأرصاد للمواطنين: ما تنزلوش من بيوتكم النهارده

3 أيام من الأحوال الجوية السيئة، التي طالت كل أنحاء مصر، وجعلت شوارعها أشبه بحمامات السباحة، بعدما غمرت مياه الأمطار العديد من المناطق، مسببة حالات وفاة وحوادث سير وشلل مروري.

ويبدو أن الحالة غير المستقرة للطقس لم تمر بعد، حيث تحدثت الحكومة والأرصاد أمس، بلهجة تحذيرية للمواطنين من الطقس الذي سيواجهونه اليوم.

الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج من المنزل: إلا للضرورة

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخرًا، ما زالت مستمرة، حيث بدأت منذ الإثنين الماضي ومستمرة حتى غدًا السبت، محذرة المواطنين من الخروج من المنزل اليوم الجمعة، إلا للضرورة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم، أمطارا رعدية وغزيرة على عدد كبير من المناطق، تصل إلى حد السيول على سيناء.

وحذرت من سيتواجدون خارج المنزل، من الاقتراب من اللوحات المعدنية، أو أسلاك وعواميد الكهرباء كنوع من الأمن.

وأشارت مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المناطق التي ستهطل عليها الأمطار بغزارة، ستكون في "السواحل الشمالية، ومدن سيناء، ومدن القناة"، منوهة بأن الطقس سيتحسن اعتبارا من الأحد، وستعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

الحكومة تحذر المواطنين من الجو: التزموا منازلكم الجمعة

في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يناشد مجلس الوزراء المواطنين، بالتزام المنازل اليوم الجُمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها اليوم، حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحسر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.

وانطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين، فقد دعا مجلس الوزراء إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات.

وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

كما كلف مجلس الوزراء المسؤولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين المقبلين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس المقبلة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارئ.