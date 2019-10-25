يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

وأوضح الخبراء وفق الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخرة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 24

شبين الكوم 19 24

طنطا 19 24

دمنهور 18 23

الإسكندرية 18 23

بلطيم 19 23

مطروح 19 25

السلوم 19 25

سيوة 16 26

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 20 25

الإسماعيلية 20 24

السويس 20 26

العريش 18 26

رفح 18 26

رأس سدر 20 27

نخل 11 25

نويبع 20 26

طابا 21 26

كاترين 09 23

الطور 17 27

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 25 30

مرسى علم 21 32

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 18 28

أسيوط 17 27

سوهاج 20 28

قنا 20 28

الأقصر 18 30

أسوان 19 30

أبوسمبل 20 32

الوادي الجديد 22 31

شلاتين 20 31

أبو رماد 21 30

حلايب 21 28

رأس حدربة 21 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 36

المدينة 19 33

الرياض 20 36

المنامة 29 35

أبوظبي 26 36

الكويت 22 34

دمشق 12 24

بيروت 24 27

عمان 13 23

القدس 16 23

غزة 20 28

بغداد 17 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 24 38

طرابلس 17 23

تونس 14 22

الجزائر 13 20

الرباط 14 25

نواكشوط 25 34