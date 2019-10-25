تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انعقاد مؤتمر المناخ بالجامعة الأمريكية

يعقد بمقر الجامعة الأمريكية في التحرير، مؤتمر "قضايا التغيرات المناخية وربطها بمخاطر الإدارة غير السليمة للمخلفات"، بهدف تعريف الشباب بمنظومة إدارة المخلفات، والتوعية بمخاطرها وتأثيرها على التغيرات المناخية.

قوافل طبية بمحافظة جنوب سيناء

تطلق مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء قوافل طبية إلى النقطة الطبية بمدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر، في إطار الوصول بالخدمات الطبية لأهالي وديان المحافظة والمناطق اﻷكثر احتياجًا.

مستشفى بني سويف الجامعي يطلق قافلة علاجية

يطلق مستشفى بني سويف الجامعي بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة علاجية، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية الشناوية مركز ناصر في محافظة بني سويف.

حفلان فنيان على مسرحي دار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا، حفلا فنيا، في الثامنة مساء، تحييه الفنانة رانيا يحيى وفرقتها.

بينما يستضيف المسرح الكبير بالأوبرا، حفل أساطير التانجو "الأرجنتين"، في الموعد ذاته.

مبارات ساخنة في الدوري الإنجليزي.. ومواجهات بـ الليجا

- يلتقي فريقا ساوثهامبتون وليستر سيتي، في التاسعة مساء، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

- يشهد الدوري الإسباني مواجهة بين فريق فياريال وألافيس، في التاسعة مساء.

- ويواجه فريق هيلاس فيرونا نظيره ساسولو، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.