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"مياه الشرقية" تطالب المواطنين بالترشيد لاستيعاب صرف الأمطار

"مياه الشرقية" تطالب المواطنين بالترشيد لاستيعاب صرف الأمطار

كفر الشيخ تحذر المواطنين من سوء الطقس: لا تخرجوا إلا للضرورة

كفر الشيخ تحذر المواطنين من سوء الطقس: لا تخرجوا إلا للضرورة

المحرصاوي يفاجئ طلاب المدينة الجامعية بأسيوط ليلا للاطمئنان على الخدمة

المحرصاوي يفاجئ طلاب المدينة الجامعية بأسيوط ليلا للاطمئنان على الخدمة

فيديو.. الأرصاد: الحرارة انخفضت 4 درجات عن معدلها الطبيعي

فيديو.. الأرصاد: الحرارة انخفضت 4 درجات عن معدلها الطبيعي

حصول مطاري شرم الشيخ والغردقة على الترخيص التشغيلي لمدة 3 سنوات

حصول مطاري شرم الشيخ والغردقة على الترخيص التشغيلي لمدة 3 سنوات

أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

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"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

"فكرة بـ150 جنيه".. مواطن يعزل أعمدة الإنارة للقضاء على حوادث الصعق

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

أب يفاجئ ابنته وعريسها على سرير الزوجية في الصباحية: محضرلكم برنامج يجنن

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

حزن في دسوق بعد فراق محمد ضحية الأمطار: "كان طفل مكافح.. ذنبه إيه"

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