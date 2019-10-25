أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة على النحو التالي: الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب رئيساً للجنة ومشرفا عاما وعضوية كل من الدكتور كريم مصطفي إبراهيم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب والدكتور تامر عبد المنعم راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومسؤول الاتصال ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب وطارق أحمد مدير عام إدارة رعاية الشباب ومحمد أحمد عبد الملك مدير عام الشؤون القانونية عضو قانوني وعلاء عبد المنعم بإدارة الأسر الاتحادات الطلابية والطالبة أمنية عبد الفتاح والطالبة سمر عبد الستار بكلية الآداب.

إعلان الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية

كما تم إعلان الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، والذي يبدأ في 30 أكتوبر بفتح باب الترشح للانتخابات وسحب وتقديم الاستمارات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها إعلان الكشوف المبدئية في 3 نوفمبر، ثم تلقي الطعون 4 نوفمبر، وفي 5 نوفمبر يتم إعلان الكشوف النهائية، وتبدأ الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر.

كما تبدأ انتخابات الجولة الأولي في تمام التاسعة صباحا يوم الأحد 10 نوفمبر، وتكون الإعادة 11 نوفمبر، ويتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات في 13 نوفمبر، وينتهي ماراثون الانتخابات في 14 نوفمبر بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.