رفعت الجهات المعنية بمراكز نخل والحسنة بوسط سيناء وبئر العبد والعريش والشيخ زويد، أكبر درجات الاستعدادات القصوى لمواجهة السيول في حال سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن فريق عمل الطوارئ في وضع استعداد بتنسيق مع كافة الجهات الخدمية في مدينة بئر العبد وقراها ومسار الطريق الدولى العريش - القنطرة بنطاق مركز بئر العبد، وأن هناك تنسيق كامل مع جميع المدريات والأقسام والأحياء بديوان عام المحافظة.

وأضاف نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن الاستعدادات لمواجهة السيول قائمة ولم تتوقف، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة معرفة مناطق السيول وتقاطعاتها مع الطرق، وسيتم تنفيذ خطط الإخلاء العاجل والتدخل بالتنسيق مع الشرطة لغلق الطرق، ويتم التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن ومشايخ القبائل.

وحذر نصرالله الأهالي من الإقامة في مجرى السيل أو المناطق المنخفضة والتي تشهد تكاثر لسرعة المياه القادمة من سفوح الجبال.

وفي مدينة العريش أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، على أن طاقم العمل الفني بمجلس المدينة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي في حالة جاهزية طوال اليوم لأي تدخل، لافتًا إلى أنه خلال الساعات الماضية جرى التخلص من مياه الأمطار بالشوارع.

وتابع ماجد أن هناك رقم للطوارئ جرى تخصيصه بشكل مباشر، لمعرفة جميع المستجدات في مراكز العريش والأحياء، مشيرا لى أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وفي الشيخ زويد قال إيهاب بكير، نائب رئيس مجلس العريش إن جميع بلاعات الصرف الصحي بالشارع الدولي العام تعمل بشكل طبيعي، وأن الأمور تسير بشكل جيد، وأن الأرض الرملية في المدينة تشفط المياه الراكدة خلال ساعات قليلة، وأن كميات المياه التي تساقطت لم تؤثر على سير الحياة في المدينة.

وكانت محافظة شمال سيناء قد بدأت الاستعدادات لمتابعة سقوط أمطار وسيول محتملة خلال الساعات المقبلة، بعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة التى تتابع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، لمواجهة أي طارئ لإغلاق الطرق على مجرى السيول، والتخلص من تجمعات المياه بالشوارع، والتدخل السريع.