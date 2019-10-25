قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار من البعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الطقس، لم تنته، مع استمرار لسقوط الأمطار التي تشهدها البلاد بغزارة، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة الأمطار، خاصة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لميس سلامة ورشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن مدينتي الإسكندرية وبلطيم يشهدان أمطارا غزيرة جدا، بالإضافة إلى سيول على وسط سيناء، وتحديدا في مدينة الحسنة، وأيضا في قرية شبرا النملة بمحافظة الغربية، حيث تكاد الأمطار غزيرة أن تغرقها.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار من البعد، أن الأرصاد أصدرت بيانا، أمس، أكدت فيه استمرار الأمطار، وغزارتها، وناشدت المواطنين في المناطق الشمالية للبلاد، بأنه يفضل التزامهم بالجلوس في المنازل، حفاظا على سلامتهم.